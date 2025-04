🎥 Le geste d'un joueur du Bayern qui ne doit probablement pas plaire à Vincent Kompany !

Josip Stanisic a montré sa frustration envers un ramasseur de balles, un comportement qui lui a valu de nombreuses critiques et un carton jaune. À la 95e minute, alors que le score était de 2-2, éliminant ainsi le Bayern de la compétition, l'incident a ajouté de la tension sur le terrain.

Lorsque l'Inter a envoyé le ballon hors des limites près de leur banc, Stanisic a voulu le remettre en jeu rapidement. Mais le ramasseur de balles n’a pas réagi comme prévu : il a gardé le ballon un instant avant de le jeter ostensiblement beaucoup plus loin.

La réaction de Stanisic a été immédiate. Dans un élan de frustration, il a poussé l'adolescent de son siège, le faisant tomber au sol. Le banc de l'Inter s'est levé d'un coup, et l'incident a créé de l'agitation le long de la ligne de touche. L'arbitre a brandi un carton jaune pour Stanisic.

Au coup de sifflet final, le verdict était sans appel : le Bayern était éliminé, et l'Inter s'imposait en demi-finale. Pour Stanisic, ce sera un match à oublier rapidement. Son comportement sera probablement au cœur des discussions au sein du club.

En conférence de presse d'après-match, Vincent Kompany a tenté de garder l'accent sur l'aspect sportif. "À ce niveau, chaque détail compte", a-t-il expliqué. "Nous aurions pu mieux faire sur les buts encaissés, mais nous avons eu suffisamment d'occasions pour nous qualifier."

L'ancien Diable Rouge a également souligné que le Bayern devait désormais se concentrer sur la Bundesliga et la Coupe du Monde des clubs. "C'est dommage d'être éliminés, mais nous devons avancer. L'équipe a suffisamment de qualité pour surmonter cela."

Josip Stanisic pushing the ball boy off his stool 😳pic.twitter.com/Qa7cSHIYNE