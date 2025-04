Énorme surprise : Pierre François est de retour au Standard !

Pierre François a déjà trouvé un nouveau défi : il rejoint le Standard de Liège. L'information a été officialisée ce jeudi matin.

Alors que le RFC Liège avait récemment annoncé le départ de son administrateur-délégué, Pierre François, en fin de saison, ce dernier a déjà trouvé un nouveau défi. Et il n'est pas des moindres puisqu'il signe au Standard de Liège en tant que Manager Général.

L'ancien avocat épaulera le CEO Giacomo Angelini, annonce le club ! "C’est avec une grande émotion que j’ai accepté ce challenge qui me ramène dans ce club fantastique où j’ai vécu la plus belle page de ma carrière professionnelle", explique-t-il.

"Je suis impatient d’aider Giacomo à mettre en œuvre son projet et d’y apporter mon expérience et mon énergie. Je sais que tous ensemble, avec nos fervents supporters et toutes les forces vives au sein et autour du Standard de Liège, nous pouvons à nouveau mettre en place les fondations et les structures qui nous permettront de retrouver un avenir radieux", poursuit-il.

Le spécialiste du droit des affaires a déjà occupé la fonction de Directeur Général du Standard entre 2003 et 2012. Lorsqu'il occupait ce rôle, les Rouches étaient dans une bien meilleure situation qu'aujourd'hui, puisque durant cette décennie, le club avait remporté deux titres de Champion de Belgique (2008 et 2009), ainsi qu'une Coupe de Belgique (2011). De jolies campagnes européennes avaient également été au rendez-vous.