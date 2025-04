Nouvelle catastrophe pour Neymar, qui sort en larmes : bientôt la fin ?

Après plus d'un mois d'absence, Neymar a fait son retour sur les terrains avec Santos... et a immédiatement rechuté. Le Brésilien était en larmes, conscient que sa situation est grave.

Au début, on avait cru à la belle histoire : en février dernier, Neymar (33 ans) était célébré par son premier club, Santos, où il avait décidé de revenir après un passage catastrophique en Arabie Saoudite. Revenu au bercail, la star brésilienne retrouvait rapidement le chemin des filets et faisait se lever le public, avec 3 buts et 3 passes décisives en 7 matchs.

Des prestations qui lui ont valu d'être rappelé en équipe nationale, un véritable graal pour celui qui caresse encore le rêve lointain de disputer la Coupe du Monde 2026. Mais Neymar avait dû déclarer forfait, touché à la cuisse gauche.

Une quarantaine de jours plus tard, Neymar faisait son retour récemment avec Santos. Il était même titularisé la nuit passée... et a dû quitter la pelouse après moins d'une demi-heure de jeu. Rechute à la cuisse gauche pour le Brésilien, sorti en larmes.

Ironie du sort, c'était son 100e match pour Santos, et Neymar avait été mis à l'honneur, portant un maillot spécial dans le dos à sa montée au jeu. Cela ne lui aura pas porté chance. Le Brésil commence à se poser des questions à son sujet, car le retour du petit prince du football brésilien commence à tourner au fiasco.

Les médias locaux soulignent notamment que Neymar n'a pas eu l'impact attendu, qu'il a marqué de beaux buts mais pas dans les grands matchs et n'est jamais parvenu à jouer dans la continuité. Un commentateur brésilien conclut même : "C'est un ex-joueur toujours en activité".