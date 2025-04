"Ils interviennent quand ils le veulent" : Thibaut Courtois critique vivement la VAR alors qu'il la défendait il y a peu

Thibaut Courtois critique l'utilisation de la VAR ! Le gardien du Real Madrid ne comprend pas comment il se fait que parfois elle intervienne et pas d'autres.

Le Real Madrid de Thibaut Courtois est éliminé de la Ligue des Champions depuis ce mercredi. La fameuse remontada contre Arsenal n'a pas eu lieu. Après cette rencontre, le portier madrilène s'est rendu en zone mixte.

Au micro de DAZN et d'autres médias, le gardien critique vivement l'utilisation de la VAR : "Elle était censée intervenir pour les erreurs évidentes, mais maintenant, ils interviennent quand ils le veulent." Lors de la rencontre entre les Merengues et Arsenal, la VAR est intervenue deux fois pour des penalties : une fois pour en accorder un aux Gunners et une autre pour en retirer un aux Madrilènes.

Cette déclaration fait réagir d'autant plus que l'ancien gardien de l'Atlético avait critiqué son ancienne équipe, qui se plaignait de la VAR : "L'Atlético critique la VAR ? J'en ai assez de cette mentalité de victime constante, de toujours se lamenter sur ce genre de choses."

"Les arbitres ne veulent servir aucune équipe, ni en Espagne ni en Europe," poursuivait-il. L'utilisation de l'assistance continue de faire débat en Espagne et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas appréciée par tous.