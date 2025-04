Une soirée complètement folle : voici les résultats des quarts de finale de l'Europa League ainsi que les affiches des demi-finales

Vous avez loupé les quarts de finale de l'Europa League ce jeudi ? Voici tout ce qu'il s'est passé. Découvrez également les affiches des demi-finales.

Commençons par évoquer la rencontre totalement folle entre Manchester United et Lyon. C'est finalement les Mancuniens qui se sont qualifiés en prolongations sur le score de 5-4 (7-6 cumulés).

Mais ça n'aura pas été une mince affaire pour les joueurs de Rúben Amorim. Alors qu'ils menaient 0-2 grâce à Ugarte et Dalot, ils se sont fait rattraper à 2-2 avec des buts de Tolisso et Tagliafico, envoyant donc les deux équipes en prolongations. Dans celles-ci, l'OL a pris les devants par deux fois et menait donc 2-4 jusqu'à la 113e, malgré une expulsion de Tolisso. Les buteurs sont Cherki et Lacazette sur penalty.



Mais Manchester a décidé de passer la vitesse supérieure en inscrivant trois buts en toute fin de prolongation pour se qualifier. Un penalty de Bruno Fernandes (114’), un tir de Kobbie Mainoo (120’) et un coup de tête décisif de Harry Maguire (121’) ont été au rendez-vous.

Ce jeudi, il y avait également un match entre Francfort et Tottenham. C'est finalement les Anglais qui passent au prochain tour. Les Spurs ont validé leur ticket avec un succès sur le score de 1-0 (1-2 cumulé) grâce à un penalty de Dominic Solanke juste avant la mi-temps (43’).

Les deux derniers matchs

Bodø/Glimt s'est également qualifié en venant à bout de la Lazio aux tirs au but. Dans le match aller, les Norvégiens s'étaient imposés (2-0) et leur succès à l'aller leur a permis de maintenir l'égalité sur l'ensemble des deux matchs après une défaite 3-1.

Dans la dernière rencontre de la soirée, c'est l'Athletic Bilbao qui s'est qualifié avec un succès sur le score de 2-0, suite à des buts de Sancet et William contre les Rangers. Les demi-finales verront donc Bodø/Glimt affronter Tottenham et Manchester United affronter Bilbao. Les matchs aller et retour se disputeront les 1er et 8 mai prochains.