Ils l'ont fait à nouveau ! La folle remontée du Barça face au Celta Vigo en Liga

Le Barça et le Celta ont offert l'un des scénarios les plus fous de la saison. Entre déchaînement offensif, défenses en perdition et rebondissements improbables, ce choc a tenu toutes ses promesses jusqu'à la dernière seconde

Ce samedi après-midi, le stade olympique s’est apprêté à vibrer au rythme d’un duel brûlant entre le FC Barcelone et le Celta Vigo en Liga. Les supporters blaugranas, venus en masse, espéraient voir leur équipe faire un pas décisif dans la course au titre, tandis que les Galiciens, toujours redoutables en contre comptaient bien jouer les trouble-fête. Dès les premières minutes, l’intensité était palpable : les Catalans imposaient leur jeu, le Celta résistait, et tout laissait présager un match riche en rebondissements. Fidèles à leur réputation, les hommes de Flick démarrent en trombe. Ferran Torres, lâché plein axe ajuste une frappe croisée qui bat Vicente Guaita à la 12e minute de jeu. La liesse est de courte durée. Profitant d’une sortie ratée de Wojciech Szczęsny, Borja Iglesias égalise trois minutes plus tard. La mi-temps s’achève sur un score équilibré, laissant planer le doute sur la capacité des Blaugranas à reprendre les rênes du match. La seconde période tourne au cauchemar pour le Barça. Iglesias, intenable inscrit un doublé en exploitant les espaces à la 52e minute puis un triplé à l'heure de jeu. Le stade, médusé voit son équipe au bord du gouffre. Mais l’entrée de Dani Olmo change la donne : servi par Raphinha, il réduit l’écart d’une frappe magistrale. Portés par leur public, les Catalans égalisent grâce à une tête de Raphinha sur un centre de Lamine Yamal à la 68e minute. Le match bascule dans un rythme effréné, où les deux équires frôlent la victoire tour à tour. Dans un ultime coup de théâtre, le Barça obtient un penalty après intervention de la VAR. Raphinha transforme l’essai dans les arrêts de jeu 4-3. C’est le bouquet final d’un match complètement fou, où les Blaugranas ont su renverser une situation compromise. Cette victoire leur permet de prendre provisoirement sept points d’avance sur le Real Madrid.