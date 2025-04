Le Mambourg ne lui a (cette fois) pas porté chance : la mauvaise nouvelle se confirme pour Benito Raman

Benito Raman vit une fin de saison délicate avec Malines. Samedi, il est sorti blessé contre Charleroi.

Avec les matchs en semaine, le weekend de Pro League est à peine terminé que les joueurs blessés pansent déjà leurs plaies pour la rencontre suivante. A l'image de Simon Mignolet, sorti en première mi-temps contre La Gantoise mais sans doute apte à tenir sa place contre l'Union, Benito Raman suscite quelques interrogations.

Alors qu'il avait été l'auteur de l'unique but au Mambourg il y a un peu plus d'un mois, l'attaquant de Malines est cette fois sorti après moins d'un quart d'heure. Lancé en profondeur, Raman n'avait pas su concrétiser son occasion, se faisant ensuite mal sur la fin du tacle du défenseur carolo revenu à la charge.

Un pion essentiel de Malines

Selon Het Laatste Nieuws, l'ancien Anderlechtois souffre d'une blessure au tibia. Un pépin physique qui l'empêchera de jouer demain soir contre Westerlo.

Auteur de 7 buts sur les 9 derniers matchs de la phase classique, Benito Raman vit des Playoffs plus compliqués. A l'assist lors du premier match, il a ensuite dû être ménagé par Fred Vanderbiest contre Dender et Louvain.

Malines a donc bien perdu plus que l'occasion de prendre la première place des Playoffs à Charleroi (le KV a désormais trois points de retard sur les Zèbres). La rapidité du retour de son meilleur buteur de la saison (13 réalisations) pourrait bien conditionner la fin de ses Playoffs, même si Lion Lauberbach et Patrick Pflücke y verront sans doute une opportunité pour prendre plus de place en attaque.