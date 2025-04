Les révélations de Kevin De Bruyne sur les coulisses de l'annonce de son départ de City : "Un soulagement"

Kevin De Bruyne vit ses dernières semaines à Manchester City. Derrière son caractère fier et affirmé, le Diable Rouge n'a pas eu facile à digérer cette séparation prochaine.

Hier, nous vous parlions de la manière avec laquelle Kevin De Bruyne avait été mis au courant par la direction de Manchester City de la décision de ne pas prolonger son contrat. Une entrevue assez brève dont il parle avec beaucoup de transparence. The Manchester Evening News l'a interrogé sur l'effet provoqué en lui par cette annonce.

Un joueur a beau se préparer à vivre un jour ce pénible entretien (si entretien il y a), le dialogue est toujours assez particulier. Mais De Bruyne ne le qualifierait pas de gênant : "Non, il faut bien passer par là. Je dois accepter les décisions qui sont prises et qui ne dépendent pas de moi. Je leur ai juste répondu que j'estimais avoir encore des choses à offrir".

Un secret assez lourd à garder

Le plus dur était finalement de rentrer à la maison : "J'ai attendu environ une demi-semaine avant de révéler ce qui avait été décidé. Ce n'était pas agréable. Ma famille n'était pas à la maison. Ils étaient en vacances, donc c'était un peu bizarre, mais c'est comme ça".

De Bruyne a fini par officialiser tout cela par un communiqué sur ses réseaux sociaux, juste avant une conférence de presse de Pep Guradiola. Il estimait avoir besoin de se libérer d'un poids : "Après cette publication, j'ai ressenti un plus grand soulagement en l'annonçant au monde extérieur que lorsque je l'ai su et que personne d'autre ne l'a su. On ne sait pas quoi faire de l'émotion avec tout le monde ni comment la gérer au club".

"Maintenant que c'est fini, c'est bon. Les gens me voient comment je suis", conclut-il, précisant également qu'il n'accompagnera pas l'équipe à la Coupe du Monde des Clubs.