Un nom surprenant chez les Diables Rouges ? La Pro League n'a pas cru en lui et il est l'un des meilleurs de son championnat

Connaissez-vous Siebe Horemans ? Latéral du FC Utrecht, il est l'un des meilleurs à son poste en Eredivisie, après avoir été jugé trop court en Pro League.

En 2019, La Gantoise laissait filer Siebe Horemans (26 ans) aux Pays-Bas, direction l'Excelsior Rotterdam. Produit du centre de formation gantois, Horemans avait été prêté à OHL sans y convaincre, et n'était donc pas considéré comme un joueur d'avenir par les Bufffalos.

Avec l'Excelsior, il va disputer 200 matchs, en D2 néerlandais et en Eredivisie, inscrivant 11 buts et donnant 20 passes décisives. De quoi décrocher, finalement, un transfert au FC Utrecht l'été passé. Et cette saison est celle de l'éclosion pour l'arrière droit formé à La Gantoise.

"Je suis peut-être resté un peu trop longtemps à l'Excelsior", reconnaît-il dans Voetbal International. "J'aurais dû faire plus d'efforts. J'étais dans mon confort là-bas, et c'est pour ça que je dis que j'aurais dû quitter le club plus tôt".

Car maintenant qu'il perce à Utrecht, Horemans se voit aller plus haut. "Je ne veux pas que ce soit ma dernière étape. Je suis encore jeune et je rêve grand. En tant que Belge, mon rêve restera toujours de jouer en Belgique", continue l'ex-Gantois.

Cette saison, Siebe Horemans compte 3 assists et un but en 28 matchs d'Eredivisie. Son objectif : jouer en Coupe d'Europe, ce qui est encore possible avec le FC Utrecht. "Les Diables Rouges ? Il y a des possibilités à mon poste, mais je n'y pense pas, c'est peut-être encore un peu trop loin pour moi", conclut-il.