🎥 "Doku est le meilleur joueur du monde sur les 5 premiers mètres, il est inarrêtable" : Guardiola à nouveau sous le charme du Belge après sa magnifique passe décisive

1-1 contre Aston Villa à 15 minutes de la fin, match tendu, et soudain... l'étincelle. Dribbles électriques, courses folles, et cette passe en or massif pour Nunes à la 94e. Jeremy Doku a complètement changé la fin du match

Quand Jeremy Doku a foulé la pelouse à la 74e minute, l’Etihad Stadium retenait son souffle. Le match, bloqué à 1-1 après l’ouverture du score de Bernardo Silva et l’égalisation de Marcus Rashford sur penalty avait besoin d’un électrochoc. Et le jeune Belge, avec sa fougue et son audace a encore été cet élément détonant. Face à lui, deux compatriotes, Amadou Onana et Youri Tielemans. À la 94e minute, alors que le match semblait se diriger vers un partage des points, Doku a offert une passe décisive magistrale à Matheus Nunes pour le but victorieux 2-1. Récupérant le ballon sur l’aile gauche, il a éliminé Axel Disasi avec un dribble serré avant de foncer vers le petit rectangle. Avec une parfaite maîtrise technique, il a adressé une passe subtile de l’extérieur du pied, laissant Nunes conclure dans le temps additionnel. ⚽️ Man City scores!



90+4' Matheus Nunes

Assist: Jeremy Doku



Man City ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ 2 - 1 ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ Aston Villa #MCIAVL pic.twitter.com/xs8OHjK7Xe — futballtherapy (@futbaltherapy) April 22, 2025 Pep Guardiola, habituellement mesuré dans ses compliments n’a pas pu résister en interview d'après match : "Doku est le meilleur joueur du monde sur les 5 premiers mètres, il est inarrêtable." Une déclaration qui en dit long sur l’impact immédiat du Belge. Doku apporte cette touche d’imprévisibilité qui fait toute la différence. Avec ce succès, Manchester City grimpe à la 3e place du classement en Premier League. L'objectif semble être d'obtenir une place qualificative en Ligue des champions.