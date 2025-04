Dernier, 25 matchs sans victoire, mais le Standard n'a pas encore dit son dernier mot en Europe Play-Offs : "Douter ne sert à rien"

Malgré une nouvelle déception face à Louvain, Nathan Ngoy refuse de baisser les bras. Le Standard n'a plus gagné depuis 25 matchs en Europe Play-offs et est désormais lanterne rouge, mais le défenseur reste combatif et croit toujours à une remontée.

Samedi soir, le Standard pensait pouvoir conjurer le mauvais sort en ouvrant le score face à Westerlo. Mais mardi, contre Louvain, les Rouches n'ont jamais réellement été en mesure d’inquiéter leur adversaire. Résultat : une 25e rencontre d’affilée sans victoire en Europe Play-offs. À l’issue de la partie, les visages étaient fermés, y compris celui de Nathan Ngoy, qui s’est exprimé en zone mixte.

"C’était un match très ouvert, avec des occasions des deux côtés. On encaisse encore un but évitable, et offensivement, on ne parvient pas à concrétiser. Il faut qu’on reste concentrés pendant 90 minutes, et c’est encore ce qui nous a manqué aujourd’hui. On cherche des solutions devant, mais c’est compliqué. Tout ce qu’on peut faire, c’est continuer d’essayer en espérant que ça finira par payer."

Nathan Ngoy joue son rôle de cadre dans une période compliquée pour les Rouches

Ivan Leko, tout comme ses joueurs, refuse de remettre en cause l’attitude du groupe. Contrairement aux saisons précédentes, où l’implication avait parfois fait défaut à cette période, l’équipe affirme se battre sur le terrain.

"Avec Marlon, Dennis et d’autres cadres, on essaie de motiver tout le monde. Il y a peut-être des joueurs à secouer un peu plus sur le terrain, mais la mentalité est bonne chez tout le monde, il n'y a rien à reprocher. Chacun veut jouer et se battre."

La défaite de Charleroi et celle de Malines offraient pourtant au Standard une belle opportunité de revenir dans la course. Mais après cette nouvelle contre-performance, le club liégeois occupe désormais la dernière place du groupe. Une lanterne rouge à seulement quatre points de la tête malgré tout.

Si on entre dans une spirale négative, ce sera encore plus la merde"

"Il ne faut pas se concentrer sur les autres, mais uniquement sur nos matchs. Oui, nous sommes derniers, mais il faut changer ça rapidement. Si on entre dans une spirale négative, ce sera encore plus la merde (sic.). On sait que les supporters sont frustrés, mais on donne tout. Tant que c’est mathématiquement possible, on veut continuer à croire à la première place."

"Douter ne sert à rien. Chaque match est jouable. On a déjà battu des équipes mieux classées que nous. On monte toujours sur le terrain avec une mentalité de vainqueur, mais on perd trop de points sur des détails. C’est là-dessus qu’il faut progresser", a conclu Ngoy.