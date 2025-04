Discussions entamées, piste validée en interne : Thierry Henry pourrait devenir le concurrent de Vincent Kompany la saison prochaine !

Sélectionneur de l'Équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris et médaillé d'argent, Thierry Henry pourrait retrouver un banc, la saison prochaine. Le RB Leipzig l'aurait placé sur sa short-list et Jürgen Klopp, responsable du football du groupe Red Bull, aurait déjà donné son feu vert.

Cette saison est décevante pour le RB Leipzig de Maarten Vandevoordt, Arthur Vermeeren et Loïs Openda. Malgré de grandes ambitions pendant été, le club Red Bull ne pointe qu'à la quatrième place en Bundesliga, loin derrière le Bayern Munich, et a terminé la première phase de Ligue des Champions à une très maigre 32e place.

Il y a quelques semaines, l'entraîneur Marco Rose a été démis de ses fonctions et remplacé par l'intérimaire Zsolt Low qui termine la saison. Entre-temps, la direction du club s'est déjà mise à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine.

Thierry Henry approché par le RB Leipzig... et validé par Jürgen Klopp !

Selon les dires de la presse allemande et du BILD, Oliver Glasner (Crystal Palace) et Cesc Fabregas (Côme) ont été sondés par le club et font partie de la short-list. Ils ne sont cependant pas les seuls, puisqu'ils seraient accompagnés par un certain Thierry Henry, selon les dires de Footmercato et du Journal du Dimanche, en France.

L'ancien entraîneur de Monaco et adjoint de Roberto Martinez chez les Diables serait déjà en contact avec le RB Leipzig, où un certain Jürgen Klopp, directeur du football pour le groupe Red Bull, aurait validé sa venue et prévu un entretien.

Pour rappel, Thierry Henry a déjà appartenu au groupe Red Bull à la fin de sa carrière de joueur puisqu'il a porté, pendant quatre saisons, les couleurs des New York Red Bull, en MLS. Il connaît donc bien le directeur général du groupe autrichien et ancien PDG du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff.