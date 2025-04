Nicolas Raskin parviendra-t-il à se rendre incontournable chez les Diables ? Rudi Garcia revient sur prestation XXL contre l'Ukraine

Entre deux trêves internationales, Rudi Garcia peut à nouveau observer les forces en présence du football belge. Mais surtout tirer de précieuses conclusions de ses deux premières rencontres à la tête des Diables.

Rudi Garcia a insisté sur ce point, il est relativement heureux que la qualification face à l'Ukraine ait été obtenue au prix d'une rencontre décevante et d'une autre de bien meilleure facture plutôt que sur 180 minutes passées à se neutraliser. Cela lui permet de mieux voir ce que l'équipe a dans le ventre.

Content de sa défense, le sélectionneur s’est aussi exprimé sur l’équilibre trouvé dans l’entrejeu. Lors du match retour contre les Ukrainiens, Nicolas Raskin et Hans Vanaken ont marqué des points en dominant le milieu de terrain.

Parviendront-ils à garder leur place ?

"Malgré ces absences, on s’est retrouvé avec un milieu fantastique sur le deuxième match. Nico Raskin a été non seulement un récupérateur hors pair mais aussi une rampe de lancement pour les joueurs offensifs. Hans Vanaken a aussi fait un très bon match", explique-t-il à la RTBF.

Les deux joueurs se sont mis au diapason de l’équipe, en recherche constante d’un jeu vers l’avant : "On a été très offensif, mais on devait marquer des buts. On a aussi des latéraux qui sont très offensifs en Belgique. Maxim De Cuyper est rentré, a marqué le premier but qui a ouvert la perspective d’une remontada".

De quoi faire monter la concurrence : "Je suis assez content qu’on ait trouvé des solutions autres que les solutions habituelles avec Youri Tielemans et Amadou Onana au milieu. Cela donne beaucoup plus de possibilités au sélectionneur que je suis de continuer à mettre une équipe performante sur le terrain quand tout le monde sera opérationnel".