Le Sporting Charleroi peut faire la toute bonne opération : après le Standard et OHL, nouveau partage en Europe Playoffs

Westerlo recevait Malines et les deux équipes espéraient l'emporter pour mettre la pression sur Charleroi. Il n'en sera rien.

Après le partage entre OHL et le Standard, qui laissait Charleroi en tête avant de jouer, les Europe Playoffs se poursuivaient avec le match entre le KVC Westerlo et le KV Malines au Kuipje. Et c'est encore une fois le RCSC qui a tiré les marrons du feu.

Les deux équipes se sont en effet séparées dos-à-dos (2-2), dans une rencontre où tout s'est passé en seconde période. Le score était vierge à la pause, puis Malines a pris l'avantage via Lion Lauberbach à la 58e minute.

Islam Slimani égalisait à la 73e, et Marsa lui répondait du tac-au-tac à la 77e pour remettre Malines aux commandes. Le suspens allait demeurer jusqu'au bout : en toute fin d'arrêts de jeu, Westerlo obtenait un penalty... que manquait Frigan.

Mais à la 90e+8, c'est finalement Yow qui faisait 2-2, privant le Kavé de 2 points précieux dans la course à l'Europe. Les Sang & Or sont en effet à 2 points de Charleroi et d'OHL, et ce alors que les Zèbres reçoivent Dender ce soir.

Westerlo, de son côté, pouvait prendre la tête temporairement en cas de victoire, mais reste finalement à un point de Charleroi qui peut frappe fort en battant Dender. Les hommes de Rik De Mil compteraient alors 3 points d'avance sur le deuxième.