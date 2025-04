Le Sporting Charleroi va perdre l'un de ses jeunes talents : à 16 ans, il va rejoindre un géant d'Europe

Un talent de l'académie du Sporting Charleroi devrait bientôt quitter le club. Tyron Mpoyi devrait rejoindre l'AC Milan.

Jeune gardien de 15 ans formé à Valenciennes et au Sporting Charleroi, Tyron Mpoyi a impressionné avec l'équipe U16 des Zèbres cette saison. Au point d'attirer le regard de plusieurs clubs européens : l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'AC Milan avaient manifesté leur intérêt pour ce jeune gardien d'1m94 déjà.

Et selon nos informations, Mpoyi a fait son choix. Le Sporting Charleroi s'apprêterait à perdre un grand talent, car le portier U16 aurait choisi l'AC Milan. Il aurait déjà pu se rendre à Milan pour y passer ses premiers tests, sportifs, physiques et médicaux.

Sauf revirement de situation, c'est donc en Italie que la carrière de Tyron Mpoyi se poursuivra. Le plus dur sera alors à faire pour le natif de Bruxelles, à savoir confirmer ses belles prédispositions dans un club de très haut niveau.

L'entourage du joueur et ses formateurs à Charleroi sont unanimes concernant les qualités de Mpoyi, tant sur le plan footballistique qu'en termes d'éthique de travail. Un nom à suivre, donc, et un Belge de plus appelé à percer à l'international...