"Il aurait été fier de moi" : Thomas Kaminski, bouleversé par la perte de son père, signe un match héroïque et offre à Luton une victoire précieuse

Samedi après-midi, Thomas Kaminski a réalisé une prestation remarquable avec Luton Town, contribuant pleinement à la victoire 1-0 contre Coventry. Ce succès avait une signification particulière pour le gardien belge, qui traverse une période extrêmement douloureuse après la perte récente de son père. Malgré ce drame personnel, Kaminski a tenu à défendre les buts de son équipe et à honorer sa mémoire.

À l’issue de la rencontre, au micro de Sky Sports, Kaminski a livré des mots empreints d'émotion : "Normalement, j’aurais reçu un message de mon père. Pas aujourd’hui, mais je sais qu’il regardait", a-t-il déclaré avec émotion. "Il est avec nous et il aurait été fier de moi et de l’équipe. Il regardait toujours nos matchs. Ça rend les choses encore plus difficiles." Un témoignage bouleversant qui a profondément touché les supporters et observateurs.

Le gardien de Luton a également pris le temps de remercier son entraîneur pour son soutien indéfectible : "Je remercie l'entraîneur, il a fait un gros effort de venir à Bruxelles et voir ma mère", a-t-il expliqué. Un geste fort qui montre à quel point le football peut parfois dépasser le simple cadre sportif.

"Normally I should have had a message from my dad. I didn't have it today but I know he's watching... he means everything to me" ❤️



Luton goalkeeper Thomas Kaminski pays tribute to his father who sadly passed away this week. pic.twitter.com/yTQya6CUm8