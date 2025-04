Une vente à la hauteur de celle de Stassin ? Westerlo rêve d'encore faire sauter la banque !

Depuis quelques années, le KVC Westerlo a pris l'habitude de réaliser de belles plus-value sur ses talents. Après Lucas Stassin l'été dernier, un autre attaquant pourrait bien quitter la Campine contre une petite fortune.

Depuis sa remontée en D1A, le club de Westerlo a progressivement pris de l'ampleur, également en termes de montants dépensés et touchés sur le mercato. En 2023, les Campinois réalisaient leur transfert record : Matija Frigan (22 ans) rejoignait la Pro League contre 5,5 millions d'euros.

L'attaquant croate arrivait de Rijeka et a depuis donné pleine satisfaction. Cette saison, il a inscrit 12 buts en 37 matchs, et les chances d'un départ cet été sont réelles. Depuis quelques années, le KVC Westerlo vend très bien : Lyle Foster a rapporté 11 millions d'euros, Lucas Stassin 10 millions.

Timmy Simons, en conférence de presse, a confirmé l'intérêt pour Frigan, mais a aussi temporisé. "Il n'est pas le seul à attirer les convoitises. Et Matija doit rester focalisé. Lors du dernier match, par exemple, il aurait dû marquer deux buts", pointe le coach campinois via la Gazet van Antwerpen.

On évoque notamment l'intérêt de Hambourg, et Westerlo espère toucher 10 millions d'euros pour son buteur croate. Soit le double de sa valeur marchande estimée sur Transfermarkt. "Il se donne à fond et c'est l'une des conditions pour progresser", reconnaît Simons.

"Après le départ de Stassin, il s'est ressaisi afin de se faire une place dans l'équipe. L'aspect mental est très important et Matija est désormais très bien dans le groupe". Pas pour longtemps ?