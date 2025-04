La grosse colère de Radja Nainggolan malgré la qualification de Lokeren face au RWDM : "Je veux lancer un appel clair, c'est inacceptable !"

Après la qualification de son équipe pour la finale des Promotion Play-offs, Radja Nainggolan s'est montré particulièrement virulent envers l'arbitrage. Très remonté à l'issue du match face au RWDM, le milieu de terrain a lancé un appel clair et direct.

Lokeren-Temse disputera la finale des Promotion Play-offs face au Patro Eisden Maasmechelen. Ce week-end, le club s’est incliné 3-2 contre le RWDM, mais grâce à sa victoire 2-0 lors du match aller, il a décroché son ticket pour le tour suivant.

Les Bruxellois pensaient avoir renversé la situation après avoir pris une avance de 3-0. Mais c’était sans compter sur Radja Nainggolan. L’ancien Diable Rouge a réduit l’écart à 3-1, avant que Ntamack ne signe le 3-2 dans les derniers instants.

Anormal de ne pas avoir de VAR pour les barrages

Après la rencontre, Nainggolan n’a pas caché sa frustration, notamment envers l’arbitrage. "Je veux lancer un appel : il faut absolument la VAR pour tous les matchs de Play-offs qui peuvent mener à une montée. On parle beaucoup de l’écart entre la Nationale 1 et la D1B, mais la différence entre la D1A et la D1B est tout aussi grande", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Il a ensuite dénoncé un moment clé du match : "On se fait voler d’une certaine manière. L’arbitre touche le ballon, il y a ensuite une main, et derrière on encaisse le 3-0. Si on avait été éliminés sur cette phase, on aurait eu l’air malin. C’est pour cela que la VAR est indispensable en Challenger Pro League."

Nainggolan a lourdement critiqué l'arbitrage de la partie. "L’arbitre a volé la vedette pendant tout le match, mais n’a pas été à la hauteur. Selon moi, deux des trois buts du RWDM sont entachés d’erreurs. Heureusement, on a réagi sur le terrain et notre qualification est méritée. Mais si on avait perdu 3-0, l’arbitre en aurait été en partie responsable. Et ça, je ne l’aurais pas accepté", a-t-il conclu.