Un binational belgo-algérien lance un appel : "Les Diables n'ont pas beaucoup d'options à mon poste"

Après sa belle saison à Malines, Rafik Belghali jouit de l'intérêt de plusieurs clubs belges et étrangers et pourrait quitter l'AFAS-Stadion en été. Le Racing Genk suit notamment la situation de près.

Après sa saison de révélation à Malines, Rafik Belghali semble prêt à franchir un cap. Le latéral droit de 22 ans attire l’attention en Belgique comme à l’étranger, avec des intérêts notamment venus de l’Hellas Vérone, Toulouse, Augsbourg et Genk.

"Je vois aussi passer ce genre d’informations. Je demande alors à mon agent si c’est exact, et apparemment, cet intérêt est bien réel", confirme Belghali dans la Gazet van Antwerpen.

Si je pars, j'aimerais que ce soit pour un bon montant"

"Nous avons convenu d’en discuter après la saison, car il y aura probablement d’autres clubs intéressés. Genk est un top club en Belgique et joue régulièrement en Europe. Je resterais dans le même championnat, et en plus, c’est tout près de chez moi puisque j’habite à Ham", poursuit-il.

Belghali est encore sous contrat pour un an à Malines, mais espère, en cas de départ, pouvoir aussi faire un geste envers le club. "Si je pars, j’aimerais que ce soit pour un bon montant, afin de rendre quelque chose au club sur le plan financier. Je pense que le club souhaite aussi me faire une nouvelle proposition de contrat, mais cela n’a pas encore été évoqué. J’attends encore."

La Belgique ou l'Algérie ?

Belghali, qui n’a pas encore été appelé en équipe A d’Algérie, espère que cela changera bientôt, et peut-être qu'un transfert vers un meilleur club pourra l'aider. "Ce genre de choses peut jouer un rôle dans mon choix, car l’Algérie est l'un de mes grands objectifs à venir, avec la Coupe du monde et la CAN", explique-t-il.

Il n’exclut cependant pas complètement la sélection belge. "Il n’y a pas énormément d’options au poste de latéral droit en Belgique. J’y ai déjà pensé, même si ma préférence va à l’Algérie", conclut le joueur de Malines.