Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

Le joueur du mois a été désigné du côté du Sporting de Charleroi : Patrick Pflücke a été élu meilleur Zèbre du mois de décembre.

L'Allemand a été auteur d'un mois de décembre solide sous les couleurs carolos, se montrant décisif à deux reprises. Il a délivré une passe décisive contre Anderlecht le 26 décembre dernier et une autre le 4 décembre en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique face à Malines.

Élu par les supporters

Ce sont les fans des Zèbres qui ont dû voter pour désigner le joueur du mois. Patrick Pflücke a été choisi à 33,79 % par les supporters carolos. Il figure juste devant Parfait Guiagon, qui a récolté 32,42 % des votes. Yacine Titraoui complète le podium avec 15,7 %.

Un supporter ayant voté sera tiré au sort et aura la chance de remporter un maillot dédicacé de son joueur favori mais aussi de remettre le trophée à Patrick Pflücke le 18 janvier prochain lors du match entre Charleroi et le Standard.

"Attention, si vous êtes tiré(e) au sort, vous devrez impérativement confirmer votre présence pour le match contre le Standard à domicile ce 18 janvier. Dans le cas contraire, nous sélectionnerons un autre participant", précise Charleroi.

Le prochain match officiel des Carolos est programmé à mardi prochain. Ils recevront le Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un match évidemment très important pour les Zèbres, qui sont actuellement en train de préparer ce futur affrontement avec un stage en Turquie.



