Connaissez-vous ce Belge ? Passeur de génie, il va enfin pouvoir briller en Serie A !

Jari Vandeputte est un nom qui fait vibrer les divisions inférieures italiennes depuis des années maintenant. Le milieu de terrain belge n'a cependant pas encore eu l'occasion de jouer en Serie A.

Nous vous avions déjà présenté par le passé ce Belge méconnu : Jari Vandeputte (29 ans), formé à La Gantoise, a signé en Italie en 2018. Et depuis, il s'est imposé comme une sorte de Kevin De Bruyne des divisions inférieures.

Avec Vicenza, Viterbese et surtout Catanzaro (121 matchs, 28 buts, 53 assists), il devient l'un des meilleurs passeurs de Serie C, puis Serie B, et ce en tant que milieu offensif, ailier gauche et ailier droit, une polyvalence rare.

L'été passé, Vandeputte a été prêté à Cremonese, en Serie B. En 41 matchs, il distribue 15 passes décisives, contribuant à la promotion du club en Serie A. Enfin l'occasion pour lui de goûter à l'élite italienne, après y avoir été cité à quelques reprises.

Ce sera en effet le cas : Cremonese, sans surprise, a levé l'option d'achat et conserve le Belge. Catanzaro touche 3,3 millions d'euros pour Vandeputte, qui a signé jusqu'en 2028 avec le promu en Serie A. Un championnat dans lequel il n'a pas encore joué une minute.

Aux côtés des Saelemaekers, Lukaku et De Bruyne, il y aura donc un autre joueur belge à garder à l'oeil la saison prochaine. À 29 ans, Vandeputte n'est bien sûr pas vraiment ce qu'on peut appeler un Diable Rouge en puissance, mais sa belle histoire dans la Botte continue...