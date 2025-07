La folie à 20 millions d'euros de Thibaut Courtois !

Thibaut Courtois a décidé de changer de train de vie. Le gardien de but du Real Madrid passe d'une villa de 875m² à une autre d'une taille démesurée : 6000m² !

Thibaut Courtois est l'un des meilleurs gardiens du monde, et gagne à ce titre particulièrement bien sa vie - on parle de 15 millions d'euros annuels pour le portier du Real Madrid.

Il a également une passion pour les belles voitures, on le sait : Courtois est propriétaire de nombreux bolides (Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Audi, ...) et même d'une équipe de Formule 4, le TC Racing.

Et désormais, il aura toute la place du monde pour exposer ces voitures de luxe. El Confidencial rapporte en effet que Thibaut Courtois a décidé de mettre en vente sa villa de 875m² (dotée d'une piscine de 50m), pour un prix de base de 4,5 millions d'euros, et de déménager.

Sa nouvelle villa, qu'il fait construire sur mesure, sera d'un tout autre calibre : Courtois et sa famille s'installerontt en effet dans un autre logement, toujours à Madrid, d'une taille de 6000m², sur un terrain de 15.000m² avec une forêt privée.

Prix de cette folie, qui comprendra également un parking souterrain : environ 20 millions d'euros, soit, tout de même, plus d'un an de salaire pour le Diable Rouge (qui touche évidemment, en plus de son salaire madrilène, de nombreux revenus de sponsoring).