Ça se bouscule pour Belghali : deux clubs allemands compliquent les plans de Genk

Courtisé de toutes parts, Rafik Belghali plaît beaucoup à Genk, qui le voit comme le successeur de Zakaria El Ouahdi en cas de départ.

L’intérêt pour Rafik Belghali dépasse les frontières de notre championnat. Le Werder Brême et le FC Cologne se sont renseignés sur le joueur. Le Werder est dans l'urgence, Mitchell Weiser s'est blessé gravement au genou.

Du côté des Pays-Bas, l’Ajax suit le latéral de Malines depuis un moment. Même si la piste n’est pas concrète pour le moment. Belghali n’a plus qu’un an de contrat, un départ cet été est possible.

L'entraîneur Fred Vanderbiest est lucide. Il sait que Belghali pourrait partir à tout moment. "C’était peut-être son dernier match", confie-t-il. "On a anticipé avec l’arrivée de Thérence Koudou."

Conscient de son potentiel, le club veut être justement récompensé en cas de départ. Belghali garde son calme malgré les rumeurs.

Avec l’intérêt qui grandit en Belgique comme à l’étranger, son départ ne semble plus qu’une question de temps.