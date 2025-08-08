"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps
Fraîchement installé à Lille, Nathan Ngoy s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Le joueur est déterminé à s'imposer dans le club français.

Nathan Ngoy n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années. Le président du LOSC Olivier Létang le sait, mais il explique pourquoi il a décidé de lui faire confiance : "C'est un joueur au potentiel énorme qui a été freiné par les blessures. On avait une interrogation par rapport à cela. Il le sait. Il n’a pas été épargné physiquement mais il vient d’enchaîner 18 matches d’affilée. On croit en lui. On veut qu’il soit encore plus féroce, comme un dogue."

Le défenseur revient sur les épisodes difficiles pour lui : "Après ma première blessure, je me suis dit que cela arrive évidemment dans la carrière d’un footballeur. La deuxième a été plus compliquée à accepter et la troisième, j’avoue que cela a été un sérieux coup dur car mon objectif était de disputer une saison pleine et j’ai dû me contenter d’une demi-saison au Standard."

"J’ai donc travaillé davantage et cela m’a fait progresser. Sans cela, je ne serais peut-être pas aussi fort aujourd’hui. Cela m’a fait devenir plus professionnel. Je connais mieux mon corps maintenant et je n’ai plus trop d’inquiétude à ce sujet. Je me sens bien physiquement à l’heure actuelle," poursuit-il. 

Plus de prudence

L'ancien Rouche est prudent : "J’ai mis des choses en place pour que cela n’arrive plus même si en foot on ne peut jamais avoir de garanties au sujet des blessures. Je travaille avec des physios, je bosse aussi beaucoup à côté des entraînements au niveau du renforcement et enfin, je mange mieux."

Nathan Ngoy est clair : il est déterminé à se faire une place au LOSC. "Je suis là pour faire progresser l’équipe et ce sont les meilleurs qui joueront. Je ne suis pas là pour faire de la décoration. Je ferai tout pour saisir ma chance quand le coach me la donne."

