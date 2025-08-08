La liste du RSCA Futures pour la saison 2025-2026 est connue, avec quelques nouvelles têtes au rendez-vous

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
La liste du RSCA Futures pour la saison 2025-2026 est connue, avec quelques nouvelles têtes au rendez-vous
Photo: © photonews
Deviens fan de RSCA Futures! 40

Le RSCA Futures a présenté son noyau pour la saison 2025-2026, mêlant jeunesse et nouvelles recrues.

Le RSCA Futures a dévoilé sur ses réseaux sociaux la liste des trente joueurs qui défendront ses couleurs en Challenger Pro League cette saison. Une annonce qui a mis fin aux rumeurs et éclairci les doutes sur certains noms.

Dans la liste, difficile de manquer Samuel Ntanda : l’ailier gauche congolais formé à Anderlecht a fait son retour à Neerpede cet été. Il espérait rejoindre l’équipe première, mais fera le lien entre les deux groupes.

Le cas de Mihajlo Cvetković a fait parler. Le milieu serbe, arrivé cet été, ne figure pas dans la liste. Il fera parti du noyau A. Besnik Hasi pourra compter sur lui.

Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, aucun joueur n’a plus de vingt ans. Fidèle à son rôle de tremplin, le RSCA Futures aligne un effectif très jeune et ambitieux.

Anderlecht espère faire briller ses pépites tout en restant compétitif. L’aspect financier compte aussi : chaque jeune révélé est une chance de renforcer l’équipe… et les finances du club.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RSCA Futures

Plus de news

Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

22:34
Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

22:07
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

21:27
L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

21:47
OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

21:27
"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

21:05
2
"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi Interview

"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi

20:40
Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

20:25
DAZN dos au mur : la balle est dans le camp des opérateurs télécoms

DAZN dos au mur : la balle est dans le camp des opérateurs télécoms

19:30
Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger

Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger

19:00
Ludovit Reis connaît des débuts décevants au Club de Bruges : un ancien Diable Rouge réagit

Ludovit Reis connaît des débuts décevants au Club de Bruges : un ancien Diable Rouge réagit

18:40
1
Voici pourquoi le calendrier de la 5e journée de Pro League pourrait être chamboulé

Voici pourquoi le calendrier de la 5e journée de Pro League pourrait être chamboulé

18:20
"J'ai besoin de patience" : satisfait du mercato du Standard, Mircea Rednic doit faire prendre la mayonnaise Interview

"J'ai besoin de patience" : satisfait du mercato du Standard, Mircea Rednic doit faire prendre la mayonnaise

17:40
Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante

Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante

18:00
"Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation" : le papa de Zinho Vanheusden croit toujours en son fils

"Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation" : le papa de Zinho Vanheusden croit toujours en son fils

17:20
"On ne se demande pas si on va battre Anderlecht, juste quel score ce sera" : Anthony Moris est cash envers les Mauves

"On ne se demande pas si on va battre Anderlecht, juste quel score ce sera" : Anthony Moris est cash envers les Mauves

17:00
2
Le Standard, La Gantoise ou l'Antwerp ? Steven Defour cite un autre club surprenant pour fermer la marche du top 6 en fin de saison

Le Standard, La Gantoise ou l'Antwerp ? Steven Defour cite un autre club surprenant pour fermer la marche du top 6 en fin de saison

16:40
Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk

Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk

16:00
Bientôt un départ pour Mario Stroeykens à Anderlecht ? Voici où en est sa situation

Bientôt un départ pour Mario Stroeykens à Anderlecht ? Voici où en est sa situation

16:20
KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir Analyse

KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir

14:40
"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

15:30
"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

15:00
OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

14:00
"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

14:20
Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester" Réaction

Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester"

13:40
1
OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

13:00
Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

11:00
L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

13:20
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

12:40
Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ? Réaction

Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ?

12:00
📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

12:20
Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

11:30
Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

10:30
Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

10:00
7
Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

09:30
Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 La Gantoise La Gantoise
RSCA Futures RSCA Futures 09/08 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 09/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 09/08 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 09/08 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 09/08 FC Liège FC Liège
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved