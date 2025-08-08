La liste du RSCA Futures pour la saison 2025-2026 est connue, avec quelques nouvelles têtes au rendez-vous

Le RSCA Futures a présenté son noyau pour la saison 2025-2026, mêlant jeunesse et nouvelles recrues.

Le RSCA Futures a dévoilé sur ses réseaux sociaux la liste des trente joueurs qui défendront ses couleurs en Challenger Pro League cette saison. Une annonce qui a mis fin aux rumeurs et éclairci les doutes sur certains noms.

Dans la liste, difficile de manquer Samuel Ntanda : l’ailier gauche congolais formé à Anderlecht a fait son retour à Neerpede cet été. Il espérait rejoindre l’équipe première, mais fera le lien entre les deux groupes.

Le cas de Mihajlo Cvetković a fait parler. Le milieu serbe, arrivé cet été, ne figure pas dans la liste. Il fera parti du noyau A. Besnik Hasi pourra compter sur lui.

Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, aucun joueur n’a plus de vingt ans. Fidèle à son rôle de tremplin, le RSCA Futures aligne un effectif très jeune et ambitieux.

Anderlecht espère faire briller ses pépites tout en restant compétitif. L’aspect financier compte aussi : chaque jeune révélé est une chance de renforcer l’équipe… et les finances du club.