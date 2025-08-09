Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi chute lourdement pour son retour dans le football professionnel

Pour son grand retour chez les pros, l'Olympic Charleroi a vécu une soirée cauchemardesque. Battus 1-4 par Jong Gent au stade du Pays de Charleroi.

Vendredi soir, l’Olympic Charleroi retrouvait le football professionnel, accueilli par son public au stade du Pays de Charleroi. Pour cette première journée de Challenger Pro League, les Carolos ont mordu la poussière 1-4 face au Jong Gent.

Le début de match laissait pourtant entrevoir un espoir, vite refroidi par l’ouverture du score d'El Hadji Seck à la 14e minute. Les visiteurs installaient leur pressing haut, obligeant Charleroi à reculer. Juste avant la pause, Abubakar Abdhullahi doublait la mise.

En seconde période, le scénario ne changeait pas. Seck signait son doublé à la 68e minute. À 0-3, c'était "fini". Robert Ion a redonné un souffle à ses coéquipiers en transformant un penalty, mais c’était trop tard.

Simon Buggea a enfoncé le clou en fin de match avec un quatrième but flandrien. Les visages fermés et la déception du public résumaient l’ambiance du match. Un retour complètement raté en Challenger Pro League.

Daniel Janackovic, entraîneur du club, devra vite corriger le tir. Le championnat ne fait que commencer, mais le réveil devra être rapide.