D1B : le Beerschot assomme Seraing en toute fin de match

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mené au score et longtemps inoffensif, le Beerschot a renversé Seraing dans les dernières minutes 1-2 lors de la première journée de Challenger Pro League.

Pour cette première journée de Challenger Pro League, Seraing retrouvait son public avec l’envie d'enfin regagner à domicile. En face, le Beerschot, relégué de la Jupiler Pro League la saison passée.

La première période n’a pas tenu toutes ses promesses. Peu d’occasions, beaucoup de duels au milieu et un Beerschot incapable de se montrer dangereux. Les Sérésiens étaient plus solides, mais pas assez tranchants pour prendre l’avantage.

L'expulsion qui a tout changé

Thiago Paulo da Silva, déjà averti, a reçu un deuxième carton jaune et a laissé Seraing à dix. Quelques minutes plus tard, Noah Solheid ouvrait le score et faisait exploser le stade.

Mais le football aime les scénarios cruels. À deux minutes de la fin, Bas Van den Eynden égalisait pour le Beerschot, refroidissant le stade. Et comme si ça ne suffisait pas, Ensar Brahic surgissait à la 90e minute pour offrir la victoire aux Anversois.

Un braquage à l'italienne comme on dit. En supériorité numérique, le Beerschot a attendu son heure pour retourner la situation.