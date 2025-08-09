La Premier League frappe à la porte d'Alexis Saelemaekers : l'AC Milan va devoir trancher

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Photo: © photonews

De retour à Milan après une saison réussie à la Roma, Alexis Saelemaekers attire l'œil d'Aston Villa. Le moment pour lui de découvrir la Premier League ?

À peine revenu à l'AC Milan, Alexis Saelemaekers se retrouve au centre des rumeurs. Après un prêt réussi à l’AS Roma, le Diable Rouge espérait s’installer durablement.

Massimiliano Allegri, coach de l'équipe, compte sur le Belge. Mais la Premier League s’invite dans l’histoire. Aston Villa, séduit par son profil, aurait pris contact avec l'agent du joueur selon le journaliste Pietro Mazzara.

D’après plusieurs sources locales, Milan fixerait la barre à 20 millions d’euros, soit un montant supérieur à sa cote actuelle sur Transfermarkt. Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient l'accueillir.

Saelemaekers devra faire un choix. Un passage en Premier League pourrait peser lourd dans la balance pour convaincre Rudi Garcia de lui offrir une place avec les Diables Rouges.

En attendant, le joueur poursuit sa préparation avec l'AC Milan. À 26 ans, il pourrait connaître un troisième championnat dans sa carrière.

