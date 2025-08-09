Un jeune Diable coéquipier de Saelemaekers, Jashari et Modric ? L'AC Milan veut dépasser tout le monde sur le gong

L'AC Milan réalise un mercato ambitieux, et va réaliser deux ventes qui vont rapporter jusqu'à 70 millions d'euros. Pour remplacer l'une d'elles, le jeune Diable Rouge Koni De Winter est visé.

Où jouera le jeune Diable Rouge Koni De Winter la saison prochaine ? Titulaire avec les Diables contre le Pays de Galles en juin, et entré en jeu trois jours plus tôt face à la Macédoine du Nord, le défenseur central ne devrait pas rester au Genoa.

Depuis plusieurs semaines, le joueur de 23 ans au potentiel prometteur, malgré une petite erreur à Skopje, est suivi par plusieurs clubs du top 5 européen. Il aurait notamment conclu un accord personnel avec l’Inter Milan.

Récemment, c’est néanmoins en Angleterre que les choses ont évolué, avec l’intérêt de Bournemouth. Alors que l’on pensait que ces deux clubs allaient se livrer un duel pour le recruter, un troisième prétendant est entré en lice.

L'AC Milan entre en lice pour recruter Koni De Winter

Selon le journaliste italien Antonio Vitiello, collaborateur du Corriere dello Sport, Tuttomercatoweb et Milannews.it, c’est l’AC Milan qui aurait placé Koni De Winter en haut de sa short-list, suite au départ presque acté de Malick Thiaw vers Newcastle contre 40 millions d'euros.

Les Rossoneri devront toutefois se dépêcher, car Koni De Winter a déjà un accord personnel avec l’Inter Milan, mais doit encore s’entendre avec le Genoa. Pourront-ils doubler tout le monde ? Quoi qu’il en soit, Koni De Winter semble prêt à franchir un cap cet été.