Une bonne nouvelle pour Loïs Openda ? Benjamin Sesko rejoint l'Angleterre

L'information a été officialisée ce samedi : Benjamin Sesko est un joueur de Manchester United. L'international slovène a paraphé un contrat jusqu'en 2030 avec les Mancuniens.

Le buteur quitte le RB Leipzig qu'il avait rejoint en 2023. Dans le club allemand, il a pu évoluer aux côtés du Diable Rouge Loïs Openda. Il a au total inscrit 39 buts et délivré 8 passes décisives en 87 matchs toutes compétitions confondues.

Le montant du transfert est estimé à 76 millions d'euros selon Transfermarkt. Le club de Bundesliga réalise une très belle plus-value puisqu'il était arrivé à l'époque pour 24 millions d'euros en provenance du RB Salzbourg.

Voici les premiers mots de Benjamin Sesko sous ses nouvelles couleurs : "L’histoire de Manchester United est évidemment très spéciale, mais ce qui m’enthousiasme vraiment, c’est l’avenir. Lorsque nous avons discuté du projet, il était clair que tout est en place pour que cette équipe continue de progresser et se batte à nouveau pour les plus grands trophées très bientôt. Dès mon arrivée, j’ai ressenti l’énergie positive et l’esprit familial que le club a instaurés. C’est clairement l’endroit idéal pour atteindre mon plus haut niveau et réaliser toutes mes ambitions."

"J’ai hâte de commencer à apprendre aux côtés de Ruben Amorim et de tisser des liens avec mes coéquipiers afin de réussir ensemble, comme nous savons que nous en sommes capables", conclut-il.

Les Red Devils espèrent réaliser une meilleure saison que l’année dernière, où le club a terminé 15e, soit le pire résultat des cinquante dernières années. Pour parvenir à se relever en championnat, Matheus Cunha (Wolverhampton) et Bryan Mbeumo (Brentford) ont également été deux autres renforts majeurs d’un point de vue offensif.

À noter que ce transfert pourrait laisser plus de place à Loïs Openda sur le front de l'attaque du RB Leipzig. Reste à voir si l'équipe allemande choisira de recruter un remplaçant.

