Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

L'Atalanta Bergame étudie la possibilité de recruter Diego Moreira en provenance du RC Strasbourg. L'ailier pourrait ainsi devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere.

L’Atalanta Bergame est active sur le marché des transferts et a jeté son dévolu sur Diego Moreira, l’ailier de 19 ans du RC Strasbourg. Le club bergamasque souhaite renforcer son secteur offensif et voit en Moreira un candidat idéal pour accroître la concurrence sur les ailes.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta serait prête à mettre la main au portefeuille : le club envisagerait d’investir jusqu’à 70 millions d’euros pour plusieurs renforts, dont Moreira et Rodrigo Muniz (Fulham).

Passé par Benfica et Chelsea, le Belge est réputé pour sa vitesse, sa qualité de dribble et sa créativité offensive. Son profil correspond aux besoins tactiques de l’Atalanta.

La présence de son compatriote Charles De Ketelaere pourrait d’ailleurs faciliter son intégration. Les négociations n’en sont encore qu’à un stade exploratoire, mais l’intention de l’Atalanta est claire.

D’après Transfermarkt, la valeur actuelle de Moreira est estimée à 18 millions d’euros, mais le montant évoqué pour un transfert se situerait entre 30 et 35 millions. Le joueur est sous contrat avec le club alsacien jusqu’à la mi-2029.