D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

Les débuts d'Igor De Camargo aux Francs Borains se passent particulièrement biens. Après un match nul appréciable au Club NXT, le RFB a battu le Patro Eisden !

Pour entamer la saison 2025-2026, les Francs Borains affrontaient deux équipes ayant fini dans le top 6 de la saison passée. Un début de calendrier sur les chapeaux de roue, mais Igor De Camargo s'en sortent bien.

Après un partage la semaine passée (1-1) sur la pelouse du Club NXT, le RFB recevait le Patro Eisden, finaliste des barrages pour la montée la saison passée. Et cette fois, les Borains se sont imposés (2-0) sur un but de leur latéral gauche Maxime Bastian, arrivé cet été de Villefranche. Wukanya fera 2-0 au bout du temps additionnel.

Dans l'autre rencontre de la soirée en Challenger Pro League, le SK Beveren recevait le Jong Genk. Le club waeslandien s'est également imposé face à des U23 limbourgeois réduits à 10 à la 81e, Mathis Servais marquant le seul but du match dans la foulée (84e, 1-0).

Au classement, même si cela ne signifie pas encore grand chose, Beveren est désormais temporairement seul leader, suivi du RFB qui a pris 4 points sur 6.

Ce week-end, au programme de la 2e journée de CPL, on retrouve un derby liégeois entre Liège et Seraing, un match de U23 entre Gand et Anderlecht ou encore un match au sommet entre le RWDM et Lokeren.