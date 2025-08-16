Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Romelu Lukaku s'est blessé lors du match amical opposant le Napoli à l'Olympiakos. Son indisponibilité ne devrait pas être longue, mais l'attaquant des Diables Rouges ne sera pas rétabli pour la trêve internationale début septembre.

La mauvaise nouvelle est confirmée. Lors d’une rencontre amicale entre le Napoli et l’Olympiakos, Romelu Lukaku est sorti blessé après un contact avec un joueur grec et une frappe croquée.

Touché à l’arrière de la cuisse, l’attaquant belge semblait clairement souffrir d’une blessure musculaire, compromettant sa présence lors de la reprise du championnat italien, prévue dans une semaine. Une élongation était premièrement évoquée.

Un mois d'absence pour Romelu Lukaku, qui ne jouera pas avec les Diables

Selon les informations de la Corriere dello Sport et d’Il Mattino, Lukaku doit encore passer des examens complémentaires, mais une durée d’absence d’au moins trente jours aurait déjà été évoquée.

Un coup dur pour le Napoli, mais aussi pour Rudi Garcia, qui comptait bien sur lui pour affronter le Liechtenstein et le Kazakhstan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

S’il pouvait subsister un doute sur le risque que prendrait le sélectionneur des Diables, il n’y en a désormais plus. Romelu Lukaku sera absent, et Rudi Garcia devrait offrir l’occasion à Loïs Openda de se mettre en valeur, tout en testant éventuellement d’autres profils.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Coman - Doumbia - Zeqiri

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Coman - Doumbia - Zeqiri

16:00
Le Club de Bruges débute timidement - Direct commenté Live

Le Club de Bruges débute timidement - Direct commenté

15:55
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00
Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

15:30
Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

12:40
"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

15:00
"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

14:00
Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

13:30
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

12:20
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

12:00
Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30
Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

10:00
Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

09:30
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

08:40
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

08:20
David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

07:40
Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

07:20
🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

07:00
Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

06:40
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

22:30
Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

22:47
Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

22:30
2
D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

22:00
Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

21:20
Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

21:40
Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union Interview

Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

20:40
Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

21:00
2
Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

20:20
Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 1
Sassuolo Sassuolo 23/08 Napoli Napoli
Genoa Genoa 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 23/08 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Inter 25/08 Torino Torino
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved