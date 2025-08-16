Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku s'est blessé lors du match amical opposant le Napoli à l'Olympiakos. Son indisponibilité ne devrait pas être longue, mais l'attaquant des Diables Rouges ne sera pas rétabli pour la trêve internationale début septembre.

La mauvaise nouvelle est confirmée. Lors d’une rencontre amicale entre le Napoli et l’Olympiakos, Romelu Lukaku est sorti blessé après un contact avec un joueur grec et une frappe croquée.

Touché à l’arrière de la cuisse, l’attaquant belge semblait clairement souffrir d’une blessure musculaire, compromettant sa présence lors de la reprise du championnat italien, prévue dans une semaine. Une élongation était premièrement évoquée.

Un mois d'absence pour Romelu Lukaku, qui ne jouera pas avec les Diables

Selon les informations de la Corriere dello Sport et d’Il Mattino, Lukaku doit encore passer des examens complémentaires, mais une durée d’absence d’au moins trente jours aurait déjà été évoquée.

Un coup dur pour le Napoli, mais aussi pour Rudi Garcia, qui comptait bien sur lui pour affronter le Liechtenstein et le Kazakhstan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

S’il pouvait subsister un doute sur le risque que prendrait le sélectionneur des Diables, il n’y en a désormais plus. Romelu Lukaku sera absent, et Rudi Garcia devrait offrir l’occasion à Loïs Openda de se mettre en valeur, tout en testant éventuellement d’autres profils.