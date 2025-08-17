🎥 À la Lamine Yamal : superbe but de Dodi Lukebakio pour la reprise de la Liga

Malmené avec Séville lors du premier match de la saison, Dodi Lukebakio a décoché une superbe frappe qui a permis à son équipe de revenir dans le match et d'arracher finalement le partage.

Avec la Premier League et la Ligue 1, la Liga espagnole reprenait ce week-end. Après le succès du FC Barcelone et en attendant l’Atlético de Madrid, dimanche soir, et le Real Madrid, mardi, le FC Séville se déplaçait à l’Athletic Bilbao à 19h30.

Dodi Lukebakio, auteur de onze buts en championnat la saison dernière, était titulaire pour les Sévillans, au même titre que Stanis Idumbo. Adnan Januzaj, quant à lui, a commencé sur le banc.

Superbe but de Dodi Lukebakio avec Séville

La partie a très mal débuté pour Séville à Bilbao. Les locaux ont inscrit deux buts en fin de première période, via Nico Williams sur penalty et Maroan Sannadi, pour rentrer confortablement au repos.

Mais en seconde période, le Diable Rouge est sorti de sa boîte à l’heure de jeu. Imitant Lamine Yamal contre Majorque, il a déclenché une superbe frappe du pied gauche qui a trompé Unai Simón, le portier de Bilbao.

Un but qui a relancé les Sévillans, puisque, à vingt minutes du terme, le Français Lucien Agoumé a remis les deux équipes à égalité, juste après la montée d'Adnan Januzaj. Bilbao s'est finalement imposé 3-2 après le but de Robert Navarro en fin de match.

