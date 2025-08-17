La presse anglaise salue les débuts de Maxim De Cuyper à Brighton "Un peu nerveux au début, mais..."

La presse anglaise salue les débuts de Maxim De Cuyper à Brighton "Un peu nerveux au début, mais..."
Photo: © photonews

Maxim De Cuyper a réalisé une belle première en Premier League sous les couleurs de Brighton. La presse anglaise, en tout cas, souligne sa belle entrée en matière.

Pour son premier match en Premier League, Maxim De Cuyper a disputé l’intégralité de la rencontre entre Brighton et Fulham ce samedi (1-1). L’ancien latéral du Club de Bruges a livré une prestation solide, évoluant dans un rôle un peu plus central que lors de son passage en Venise du Nord.

C’est en tout cas ce que relève la presse anglaise. Sky Sports lui attribue la note de 6/10, un peu plus que du côté de la BBC, où la notation des internautes est souvent plus sévère. Il obtient ainsi un 5,34/10, ce qui le place tout de même parmi les meilleurs de son équipe.

La belle première de Maxim De Cuyper à Brighton

Du côté du Guardian, on souligne que De Cuyper était la seule recrue estivale présente dans le onze de départ et que le Diable Rouge a bien tenu son rang. Le journal reprend les propos de son entraîneur, Fabian Hürzeler, qui qualifie sa performance de "très mature".

SussexWorld a également été impressionné : "Il était un peu nerveux au début et a concédé deux coups francs inutiles. Mais il a aussi fait du bon travail sur coups de pied arrêtés, en distribuant le ballon avec aisance à Mats Wieffer."

Une belle première pour l’ancien Brugesois, recruté pour 20 millions d’euros par Brighton afin de remplacer Pervis Estupiñan, parti à l’AC Milan.

