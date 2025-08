Nouveau rôle pour Maxim De Cuyper à Brighton : un ajustement bénéfique pour les Diables Rouges ?

Le Club de Bruges a perdu — et pourrait encore perdre — plusieurs titulaires avant la fin du mercato estival. Parmi eux figure Maxim De Cuyper, transféré en Premier League à Brighton pour 20 millions d’euros.

International belge à dix reprises (trois buts), le joueur de 24 ans est bien connu en Belgique pour son apport offensif, important pour un latéral. De Cuyper aime déborder sur son flanc gauche pour créer le surnombre en attaque, quitte à parfois négliger son repli défensif lors des transitions.

Mais avec les Seagulls, il évolue dans un autre registre. Toujours aligné à gauche dans une défense à quatre, il se recentre en position de défenseur central lorsque l’équipe a la possession. Il n’apporte donc plus le même soutien offensif. Ce rôle de latéral "inversé" laisse le couloir droit à Mats Wieffer, chargé d'apporter le surnombre.

Une adaptation tactique qui pourrait avoir des effets contrastés pour les Diables Rouges. D’un côté, De Cuyper n’est plus un moteur du jeu offensif et ne percute plus autant sur son flanc, contrairement à ce qu’il fait habituellement en sélection.

De l’autre, ce système de jeu pourrait corriger certains de ses manquements dans les phases de repli. Il apprend à sécuriser son positionnement défensif avant de se projeter, ce qui était l’un de ses points faibles en Belgique. Une progression dans ce domaine pourrait considérablement renforcer sa place en équipe nationale.

