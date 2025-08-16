Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

La Premier League est de retour, et il y a quelques joueurs de plus à suivre ayant rejoint l'Angleterre cet été.

C'est le cas de Maxim De Cuyper, qui a quitté le Club de Bruges cet été pour Brighton & Hove Albion. Le latéral des Diables Rouges était titulaire avec les Seagulls pour la réception de Fulham, ce samedi après-midi.

De Cuyper a disputé un match très intéressant, notamment sur le plan offensif, et a longtemps cru tenir sa première clean-sheet (avec Bart Verbruggen dans son dos) avec Brighton. Mais en toute fin de rencontre, à la 90e+6, Muniz égalisera pour Fulham (1-1).

Du côté des Cottagers, Timothy Castagne a débuté sur le banc et n'est monté au jeu qu'à la 84e minute de jeu. Maxim De Cuyper est resté sur le terrain pour l'intégralité de la rencontre.

Belle victoire pour Sadiki

Le promu, Sunderland, recevait West Ham United et s'est largement imposé (3-0) pour son retour au sein de l'élite anglaise. Un conte de fées, donc, pour Noah Sadiki, titulaire et resté sur le terrain tout le match. L'ancien de l'Union semble déjà s'être intégré. À noter que Chemsdine Talbi était titulaire et a donné une passe décisive.

Enfin, notons qu'Aston Villa et et Newcastle United se sont séparés sur un match nul vierge (0-0), mais Amadou Onana et Youri Tielemans étaient titulaires du côté des Villains.