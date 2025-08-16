Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Premier League est de retour, et il y a quelques joueurs de plus à suivre ayant rejoint l'Angleterre cet été.

C'est le cas de Maxim De Cuyper, qui a quitté le Club de Bruges cet été pour Brighton & Hove Albion. Le latéral des Diables Rouges était titulaire avec les Seagulls pour la réception de Fulham, ce samedi après-midi. 

De Cuyper a disputé un match très intéressant, notamment sur le plan offensif, et a longtemps cru tenir sa première clean-sheet (avec Bart Verbruggen dans son dos) avec Brighton. Mais en toute fin de rencontre, à la 90e+6, Muniz égalisera pour Fulham (1-1). 

Du côté des Cottagers, Timothy Castagne a débuté sur le banc et n'est monté au jeu qu'à la 84e minute de jeu. Maxim De Cuyper est resté sur le terrain pour l'intégralité de la rencontre.

Belle victoire pour Sadiki

Le promu, Sunderland, recevait West Ham United et s'est largement imposé (3-0) pour son retour au sein de l'élite anglaise. Un conte de fées, donc, pour Noah Sadiki, titulaire et resté sur le terrain tout le match. L'ancien de l'Union semble déjà s'être intégré. À noter que Chemsdine Talbi était titulaire et a donné une passe décisive.

Enfin, notons qu'Aston Villa et et Newcastle United se sont séparés sur un match nul vierge (0-0), mais Amadou Onana et Youri Tielemans étaient titulaires du côté des Villains

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Fulham
Sunderland
Maxim De Cuyper

Plus de news

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20
LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard Live

LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard

19:55
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

19:30
La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

19:00
Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

18:03
Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

17:30
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

17:30
"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

17:00
Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00
"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

15:00
Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

14:30
2
"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

14:00
Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

13:30
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

12:40
Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

12:20
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

12:00
Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30
Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

09:30
Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

10:00
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

08:40
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

08:20
David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

07:40
Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

07:20
🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

07:00
Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

06:40
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Liverpool Liverpool 4-2 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 1-1 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 3-0 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 0-4 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved