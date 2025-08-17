"Thibaut n'a pas un ego surdimensionné" : face aux critiques, son père prend sa défense

Thierry Courtois ne comprend pas l'image renvoyée par son fils Thibaut. Selon lui, le gardien du Real Madrid n'a pas un ego surdimensionné.

"Certains pensent que Thibaut ne pense qu’à lui, mais c’est complètement faux", explique Thierry Courtois dans la DH. "Il est accessible, respecte tout le monde et ne se considère pas comme quelqu’un au-dessus des autres. Nous l’avons toujours élevé ainsi."

Selon son père, l’honnêteté est ce qui caractérise le plus Thibaut. "Si tu le respectes, il te respectera en retour. Mais il ne fera jamais semblant et ne dira pas des choses juste pour être populaire. Thibaut dit ce qu’il pense et reste cohérent dans sa façon d’être."

Même en matière d’image, le gardien préfère rester lui-même plutôt que de se donner un rôle. "Il ne fait pas de publicité autour de ce qu’il fait en dehors du terrain, alors qu’il aide beaucoup. Il privilégie l’efficacité à la popularité."

Un choix d’authenticité

Thibaut Courtois peut parfois paraître dur. "Après une défaite, il lui est arrivé d’être tranchant, mais il assume toujours ses responsabilités. Il ne tourne pas autour du pot, et c’est tout à son honneur."

Thierry Courtois conclut que l’image de son fils mérite d’être revue. "Thibaut n’a pas un ego surdimensionné. Il veut simplement rester lui-même, direct et honnête. Ce n’est peut-être pas le chemin le plus facile, mais c’est celui de l’authenticité."