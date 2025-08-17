Un club de Premier League passe à l'attaque pour Bilal El Khanouss

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Bilal El Khannouss veut à nouveau jouer en Premier League. Leicester City a été relégué et évolue en Championship.

Il y a un an, Bilal El Khanouss quittait Genk pour tenter l’aventure en Premier League. Leicester City avait déboursé 22,5 millions d’euros pour attirer le jeune talent marocain. Mais le projet a vite basculé : relégué, le club évolue en Championship cette saison.

Pour le milieu offensif, pas question de rester en D2 anglaise. Auteur de deux passes décisives en deux matchs de championnat cette saison, il reste ambitieux. El Khannouss veut rejouer en Premier League.

Selon le journaliste Santi Aouna, El Khanouss aurait trouvé un accord personnel avec Crystal Palace. Le club londonien en a fait sa priorité pour renforcer son secteur offensif.

Une première offre de 22 millions d’euros a été repoussée. Les Foxes veulent maximiser leur retour sur investissement et n’entendent pas céder facilement leur joueur.

La Coupe du monde 2026 approche et le Marocain veut mettre toutes les chances de son côté : évoluer en Premier League pourrait convaincre Walid Regragui de le sélectionner.