Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Marseille et Adrien Rabiot, c'est déjà fini. Suite à la défaite lors du premier match de championnat, l'international français s'est battu avec Jonathan Rowe.

Une journée de championnat : voilà le temps qu'il aura fallu pour que l'Olympique de Marseille tienne sa première crise de la saison. Et ce n'est pas une petite crise. Après la défaite lors du premier match à Rennes (1-0 en fin de match contre des Bretons à 10 depuis la demi-heure), une bagarre a éclaté dans le vestiaire.

La Provence révèle ainsi qu'après le speech d'après-match de Roberto De Zerbi, le ton est monté entre plusieurs joueurs. Jonathan Rowe, critiqué par Adrien Rabiot, aurait giflé ce dernier, qui aurait réagi. Des coups se seraient échangés, forçant De Zerbi et le directeur sportif Mehdi Benatia à intervenir.

Bien vite, on a compris que les conséquences seraient graves pour les deux joueurs. Ni Rabiot ni Rowe n'ont été convoqués à l'entraînement ce lundi. La mère d'Adrien Rabiot, qui est également son agent, se serait vu annoncer par le club qu'il ne comptait plus sur le milieu de terrain de 30 ans.

Ce que confirme désormais un communiqué officiel lapidaire publié par l'OM ce mardi soir. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe peuvent se trouver un nouveau club : ils ont été placés sur la liste des transferts par le club phocéen, "en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club".

Adrien Rabiot était pourtant revenu en Ligue 1 par la grande porte la saison passée, signant à l'OM à la surprise générale (lui qui a joué au PSG par le passé) et s'imposant comme la figure de proue des Olympiens (31 matchs, 10 buts, 6 assists). On ne badine pas avec les principes à Marseille... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Marseille
France

Plus de news

Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Kuavita - Dendoncker - Okafor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Kuavita - Dendoncker - Okafor

20:20
Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

20:40
En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

20:20
Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

19:00
C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

19:30
Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

18:40
1
Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

17:30
1
Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

18:20
Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

18:00
Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

17:00
Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

16:30
Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

16:00
Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

15:30
Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

15:00
🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

14:30
"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

14:00
Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

13:30
Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

13:00
Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

12:00
7
Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

11:00
Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

12:40
"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

12:20
🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

11:40
Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

11:20
Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

10:34
Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

10:00
1
Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

09:30
C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

09:00
🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

08:30
"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

07:20
C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

08:00
"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

07:40
Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

07:00
1
🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

06:30
Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau" Interview

Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 1
Rennes Rennes 1-0 Marseille Marseille
Lens Lens 0-1 Lyon Lyon
Monaco Monaco 3-1 Le Havre Le Havre
Nice Nice 0-1 Toulouse Toulouse
Brest Brest 3-3 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 1-0 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 1-0 Lorient Lorient
Metz Metz 0-1 Strasbourg Strasbourg
Nantes Nantes 0-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved