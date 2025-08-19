Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

Marseille et Adrien Rabiot, c'est déjà fini. Suite à la défaite lors du premier match de championnat, l'international français s'est battu avec Jonathan Rowe.

Une journée de championnat : voilà le temps qu'il aura fallu pour que l'Olympique de Marseille tienne sa première crise de la saison. Et ce n'est pas une petite crise. Après la défaite lors du premier match à Rennes (1-0 en fin de match contre des Bretons à 10 depuis la demi-heure), une bagarre a éclaté dans le vestiaire.

La Provence révèle ainsi qu'après le speech d'après-match de Roberto De Zerbi, le ton est monté entre plusieurs joueurs. Jonathan Rowe, critiqué par Adrien Rabiot, aurait giflé ce dernier, qui aurait réagi. Des coups se seraient échangés, forçant De Zerbi et le directeur sportif Mehdi Benatia à intervenir.

Bien vite, on a compris que les conséquences seraient graves pour les deux joueurs. Ni Rabiot ni Rowe n'ont été convoqués à l'entraînement ce lundi. La mère d'Adrien Rabiot, qui est également son agent, se serait vu annoncer par le club qu'il ne comptait plus sur le milieu de terrain de 30 ans.

Ce que confirme désormais un communiqué officiel lapidaire publié par l'OM ce mardi soir. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe peuvent se trouver un nouveau club : ils ont été placés sur la liste des transferts par le club phocéen, "en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club".

Adrien Rabiot était pourtant revenu en Ligue 1 par la grande porte la saison passée, signant à l'OM à la surprise générale (lui qui a joué au PSG par le passé) et s'imposant comme la figure de proue des Olympiens (31 matchs, 10 buts, 6 assists). On ne badine pas avec les principes à Marseille...