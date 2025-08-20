De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

Les Francs Borains ont bien commencé la saison mais veulent encore se renforcer. Hier soir, le club a annoncé l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain.

La prestation pleine contre le Patro Eisden (pourtant à la lutte pour une place en D1A il y a quelques semaines) l'a prouvé : les Francs Borains travaillent bien et veulent retrouver une nouvelle dynamique sous la direction d'Igor De Camargo.

Le club s'affaire aussi en dehors du terrain et a fait signer un nouveau milieu de terrain. Emmanuel Essiam a rejoint le Stade Robert Urbain en prêt. Le Ghanéen de 21 ans débarque du FC Bâle jusqu'en fin de saison.

𝗘𝗠𝗠𝗔𝗡𝗨𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗦𝗜𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗢𝗥𝗔𝗜𝗡 ✅

Le milieu (21 ans) nous est prêté par le @FCBasel1893.



Vainqueur de la CAN U20 en 2021 puis transféré en Suisse en 2022, il veut atteindre son plein potentiel en Belgique 📈



🟢 Le communiqué : https://t.co/bxYrS4tifi pic.twitter.com/o6VouUV9vh — Royal Francs Borains (@FrancsBorains) August 19, 2025

Se faire les dents en D1B

Il y a deux semaines, Essiam était encore sur le banc des Suisses pour les matchs de préliminaire de Ligue des Champions. Mais le FC Bâle a décidé de le prêter pour qu'il bénéficie d'un peu plus de temps de jeu. Il s'agit ainsi de son troisième séjour en location après deux aventures dans d'autres clubs suisses. En fin de saison dernière, il s'était imposé comme titulaire avec Aarau, en deuxième division.

L'international U23 ghanéen est enthousiaste : "J’ai aimé le projet des Francs Borains. J’ai discuté avec le directeur et l’entraîneur, et tout m’a semblé correspondre à mes ambitions. Je suis ici pour atteindre mon plein potentiel, individuellement et avec l’équipe".

Le directeur sportif Laurent D’Affnay est lui aussi convaincu : "Emmanuel est un milieu de terrain que nous suivons depuis longtemps. Puissant, il dispose d’un gros volume de jeu. En manque de temps de jeu du côté du FC Bâle, il a rapidement adhéré à notre projet. Nous sommes convaincus qu’il va nous aider à atteindre nos objectifs".