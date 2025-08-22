🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

Lucas Stassin n'a toujours pas quitté Saint-Etienne. Mais il devrait bien signer à Lens, qui a démarré le teasing du tranfert.

Les observateurs du football français pourront en attester : les clubs de nos voisins tricolores sont beaucoup plus créatifs dans leur communication. Les vidéos d'annonce de transfert sont notamment bien plus poussées que celle des équipes belges. A ce titre, celles du RC Lens sont particulièrement travaillées.

La dernière en date pourrait bien nous intéresser : car en annonçant l'arrivée du milieu de terrain malien Mamadou Sangaré, la direction semble bien présager de celle de Lucas Stassin. Plusieurs indices agitent en tout cas les supporters.

Lens spécialiste du teasing

Férus de références en tout genre dans leur vidéo, les responsables de la communication ont fait fort avec un panneau publicitaire fort remarqué après 12 secondes de leur court-métrage dans le thème des Simpson. Derrière la parodie pour les chocolats 'Kindor', le slogan "Chasse au neuf ouverte jusqu'au premier septembre" est plus qu'un message subliminal.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺



Épisode 7 : Venu pour imprimer sa partition. 🎼



𝙼𝙰𝙼𝙰𝙳𝙾𝚄 𝚂𝙰𝙽𝙶𝙰𝚁𝙴́ 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/BERPi9XtVy — Racing Club de Lens (@RCLens) August 20, 2025

Au-delà du premier message ciblant l'arrivée d'un numéro neuf, la gauche du message voit s'enchaîner ASSE (l'acronyme de l'AS Saint-Étienne), Neuf (le poste de Stassin) et Verte (le vert étant la couleur des Stéphanois).

L'association de couleurs noire - jaune - rouge sur la tête de l'individu masqué ? Sans doute plus qu'une simple coïncidence. L'utilisation du mauve anderlechtois, du jaune et du bleu de Westerlo ainsi que du vert stéphanois complétés par le sang et or lensois dans les lettres du slogan est un autre indice troublant. Tout porte à croire que Stassin va bien signer à Bollaert dans les prochains jours. C'était pourtant tout sauf gagné avec les 25 à 30 millions demandés par Saint-Etienne.