Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

Arthur Vermeeren est écarté à Leipzig. Le club ne compterait plus sur lui et l'invite à se trouver une nouvelle destination.

Arthur Vermeeren vit des jours difficiles en Allemagne. Absent de la feuille de match face au Bayern Munich de Vincent Kompany, le milieu belge voit son avenir s’assombrir. Leipzig lui aurait fait comprendre qu’il devait se trouver une nouvelle destination selon Sacha Tavolieri.

Arrivé pour 20 millions d’euros en provenance de l’Atlético Madrid, le Diable Rouge n’a pas réussi à s’imposer. À Madrid, son temps de jeu était très faible. Un pari raté pour un joueur prometteur.



En janvier 2024, il avait quitté l’Antwerp pour rejoindre l’Atlético Madrid. Rapidement prêté au RB Leipzig, il pensait avoir trouvé un terrain plus favorable pour progresser.

Mais cette confiance s’est vite évaporée. Le coach ne compterait plus sur lui, et la direction l’aurait invité à se chercher un point de chute selon Tavolieri. Un coup dur pour le natif de Lier.

Deux échecs en moins de deux ans : le constat est amer. Son prochain choix sera crucial. Il pourrait complètement sortir des plans de Rudi Garcia avec la Belgique.