Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a écrasé Leipzig 6-0 lors de la première journée de Bundesliga. Lois Openda et Johan Bakayoko n'ont rien pu faire.

Pour l’ouverture de la Bundesliga, Vincent Kompany et son Bayern Munich recevaient le RB Leipzig. Après avoir soulevé la Supercoupe face à Stuttgart, les Bavarois voulaient confirmer devant leur public. En face, plusieurs Belges figuraient sur la feuille de match.

Loïs Openda et Johan Bakayoko étaient titulaires, tandis que Maarten Vandevoordt débutait sur le banc. Arthur Vermeeren manquait à l’appel. Mais dès les premières minutes, Leipzig a senti la tempête. Le Bayern imposait son rythme.

Michel Olise lançait les hostilités avec l’ouverture du score, avant que Luis Diaz, la recrue, ne fasse le break à la demi-heure. Juste avant la pause, Olise frappait encore, offrant un 3-0 confortable aux siens.

Au retour des vestiaires, Harry Kane s’est chargé de transformer la démonstration en correction. L’Anglais a marqué à la 64e minute sur une contre-attaque, puis a enchaîné à la 74e d’une splendide frappe. À la 77e, Min-jae Kim lui a offert un triplé.

Score final 6-0 pour les Bavarois. Un démarrage parfait pour les hommes de Kompany. Pour Leipzig et ses Belges, la soirée a été cauchemardesque.