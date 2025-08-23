Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany
Le Bayern Munich a formidablement commencé sa saison hier. Vincent Kompany s'est montré enthousiaste à l'issue de la démonstration contre Leipzig.

6-0 : le Bayern Munich a infligé le premier set de sa saison en Bundesliga, une prestation pleine face à Leipzig, qui a pourtant d'autres ambitions que d'être réduit au rôle de faire-valoir. Mais vous n'entendrez pas Vincent Kompany parler de match parfait pour autant.

"Non, j'ai juste dit aux joueurs qu'il y avait trois choses que nous pouvions améliorer, mais je garde ça pour le vestiaire. Nous avons montré de l'énergie et une certaine faim sur le terrain. C'était un très bon premier match à l'Allianz Arena. Les bases étaient là, mais ce n'est qu'un match. Ce ne sont pas six points, seulement trois. Il y a eu beaucoup de sujets de discussion avant le match, mais nous avons répondu sur le terrain", explique-t-il au micro d'ESPN.

La saison de la confirmation en Bundesliga

Outre le triplé d'Harry Kane, l'une des satisfactions de la soirée est Serge Gnabry, auteur de deux assists après une dernière saison plus délicate : "Serge est un joueur très sous-estimé, il y a très peu de faiblesses dans son jeu. Il a été important dans les grands matchs du Bayern par le passé. Je ne suis pas surpris de sa prestation, car c'est son niveau habituel".

Kompany a également été interrogé sur la nature exacte de sa fonction au Bayern : "J'avais un rôle très large à Burnley, comme j'avais précédemment à Anderlecht, avec beaucoup de responsabilités. Ici, je fais bien sûr partie des discussions, mais je respecte le rôle et les positions de ceux qui sont habilités à faire des transferts au sein de la direction".

L'harmonie semble bien au rendez-vous, tant dans les bureaux que sur le terrain. De quoi laisser les joueurs se concentrer sur leurs prestations pour la suite de la saison, avec déjà un match de Coupe mercredi contre le SV Wehen, pensionnaire de troisième division.

