Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

Le transfert prévu de Mohamed Amoura vers Benfica a été annulé à la surprise générale. L'Union Saint-Gilloise, son ancien club, pourrait ne pas récupérer cet été plusieurs millions liés à une clause de revente.

Selon AfricaFoot, le transfert de Mohamed Amoura du VfL Wolfsburg vers Benfica a été interrompu. Le club portugais avait trouvé un accord avec l’attaquant algérien et les négociations avec Wolfsburg étaient à un stade très avancé.

Benfica a cependant décidé de se retirer en raison de l’attitude du club allemand. Wolfsburg a à plusieurs reprises augmenté ses exigences financières. Le club lisboète était prêt à monter jusqu’à 37 millions d’euros, bonus compris, ce qui aurait porté le total à 40 millions.

Finalement, Wolfsburg a exigé que ce montant complet soit payé comme somme fixe, sans variable, ce que Benfica a jugé déraisonnable. L’échec du transfert a également des conséquences pour l’Union Saint-Gilloise. Avec une clause de 15 % à la revente, le club bruxellois perd ainsi plus de 5 millions d’euros potentiels.

Le champion de Belgique avait vendu Mohamed Amoura à Wolfsburg en 2023, en négociant cette clause de revente. L’annulation de l’opération prive donc l’Union SG d’un montant conséquent.

Une blessure

En plus de ces complications financières, la blessure de Mohamed Amoura entre aussi en ligne de compte. L’attaquant s’est blessé à l’entraînement avant la première journée de Bundesliga, ce qui complique encore davantage sa situation.