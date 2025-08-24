Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

Photo: © photonews

Diego Moreira a fait son retour sur les terrains. Le joueur belge a disputé environ une trentaine de minutes.

Récemment blessé à la cuisse, Diego Moreira a fait son retour en montant au jeu face à Nantes pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Le joueur belge a remplacé Kendry Páez à la 64e minute de jeu.

Les Strasbourgeois se sont finalement imposés sur le score de 1-0. Un but d’Emanuel Emegha à la 81e a permis au club alsacien de repartir de son stade avec les trois points.

Les hommes de Liam Rosenior réalisent un joli début de saison avec un six sur six. En effet, ils s’étaient déjà imposés dimanche dernier face à Metz (0-1).

En semaine, jeudi, ils ont fait un match nul et vierge à domicile en barrages de Ligue Europa Conférence contre Brøndby IF. Le match retour aura lieu la semaine prochaine au Danemark. Le Diable Rouge Diego Moreira devrait donc cette fois être de la partie dans une rencontre déjà cruciale pour la saison des Alsaciens.

Avant son retour, le dernier match de Moreira remontait au 26 juillet dernier. Il avait joué avec son équipe en match amical contre le club turc de Galatasaray.

Ligue 1
Nantes
Strasbourg
Diego Moreira

Ligue 1

 Journée 2
PSG PSG 1-0 Angers Angers
Marseille Marseille 5-2 Paris FC Paris FC
Nice Nice 3-1 Auxerre Auxerre
Lyon Lyon 3-0 Metz Metz
Lorient Lorient 4-0 Rennes Rennes
Le Havre Le Havre 1-2 Lens Lens
Strasbourg Strasbourg 1-0 Nantes Nantes
Toulouse Toulouse 2-0 Brest Brest
Lille OSC Lille OSC 1-0 Monaco Monaco
