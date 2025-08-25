🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

Photo: © photonews

Thibaut Courtois a concédé trois tirs cadrés lors des deux premiers matchs du Real Madrid en Liga. Il a signé sa deuxième clean-sheet consécutive face au Real Oviedo.

La rencontre entre le Real Oviedo et le Real Madrid se tenait ce dimanche en Liga. L’occasion de voir un duel belge entre Leander Dendoncker, qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs, et l’inévitable Thibaut Courtois.

En première période, l’une des premières actions marquantes a été signée par Leander Dendoncker, qui a tenté un lob depuis 20‑25 mètres sur le gardien des Diables, mais Courtois a facilement capté le ballon.

Les Merengues ont ouvert le score en première période grâce à Kylian Mbappé, sur un service d'Arda Güler, avant que le Français ne signe un doublé à la 83e minute, cette fois sur une passe de Vinicius.

En fin de rencontre, Thibaut Courtois a réalisé une superbe parade pour conserver sa cage inviolée, tandis que Vinicius a inscrit le 0-3 dans le temps additionnel. Deuxième match de Liga et deuxième clean sheet pour Courtois, qui a cette fois concédé trois tirs cadrés, contre zéro lors de la première journée face à Osasuna.

Une adaptation pour Thibaut Courtois

La défense du Real Madrid semble impénétrable, mais c'est surtout grâce au plan de jeu offensif mis en place par Xabi Alonso, comme l’a précisé Courtois à la presse espagnole après la rencontre.

"Le coach nous demande de presser très haut dès le début. En faisant ça, ils sont obligés de jouer un long ballon, et un défenseur ou moi-même pouvons le récupérer pour attaquer rapidement à nouveau. C'est très difficile pour l'autre équipe de se libérer de cette pression, et pour nous, ça fonctionne très bien."

Un style qui impose quelques adaptations à Courtois. "Xabi Alonso me demande de rester très haut, donc je cours beaucoup. J'encourage l'équipe, et quand ils pressent haut, je dois rester très attentif. Comme lors de mon dernier arrêt, j'ai su rester concentré pour conserver le clean sheet."

La Liga

 Journée 2
Real Betis Real Betis 1-0 Alaves Alaves
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Elche CF Elche CF
Levante Levante 2-3 FC Barcelone FC Barcelone
Osasuna Osasuna 1-0 Valencia CF Valencia CF
Real Sociedad Real Sociedad 2-2 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Villarreal Villarreal 5-0 Girona FC Girona FC
Real Oviedo Real Oviedo 0-3 Real Madrid Real Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 19:30 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Séville Séville 21:30 Getafe Getafe
