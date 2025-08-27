Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

Yannick Carrasco pourrait revenir à l'Atletico Madrid. Après deux saisons à Al-Shabab, l'ailier belge souhaiterait retrouver l'Europe

Yannick Carrasco n’a peut-être pas dit son dernier mot en Europe. Après deux saisons passées en Arabie saoudite, à Al-Shabab, l’ailier belge envisagerait sérieusement un retour.

Selon le journaliste Matte Moretto, Carrasco aimerait retrouver l'Atletico Madrid. Du côté de Madrid, on ne fermerait pas la porte. Si le transfert se concrétise, ce serait un troisième retour pour le Diable Rouge dans la capitale espagnole.

Sa carrière a connu plusieurs détours. Après un premier départ de l’Atletico pour le Dalian Yifang, en Chine, Carrasco était revenu en Espagne avant de filer à nouveau, cette fois vers Al-Shabab.

Sa valeur actuelle est estimée à environ 7 millions d’euros par Transfermarkt. Toujours sous contrat jusqu’en 2027, l’ailier de 31 ans reste une option abordable pour l’Atletico Madrid.

Un retour en Liga pourrait relancer sa carrière internationale. Avec Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges, Carrasco aurait peut-être une chance de revenir.