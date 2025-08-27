Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par Sunderland, Thomas Meunier restera à Lille. Il fait partie des plans de Bruno Genesio et pourrait être titulaire cette saison, avant la Coupe du monde 2026.

Thomas Meunier ne figurait pas sur la feuille de match lors de la rencontre entre le Stade Brestois et Lille, pour la première journée de Ligue 1. Le latéral droit était suspendu et souffrait également d’une gêne au pubis.

Lors de la deuxième journée contre l'AS Monaco, le latéral droit des Diables Rouges faisait son retour dans le groupe et sur le terrain, disputant l'intégralité de la rencontre. De quoi remettre en cause les rumeurs sur son avenir, qui l'annonçaient loin du LOSC.

Le Petit Lillois, média fiable pour suivre l'actualité du club, assurait d'ailleurs qu'une équipe étrangère s'était renseignée sur Thomas Meunier, désireux de passer une saison comme titulaire avant la Coupe du monde 2026, probablement le dernier grand tournoi de sa carrière.

Malgré Sunderland, Thomas Meunier va rester à Lille

Cette équipe étrangère n'était autre que Sunderland, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Apprenant la situation du Diable Rouge, les Black Cats, qui ont notamment recruté Noah Sadiki et Chemsdine Talbi cet été, ont jeté leur dévolu sur le joueur de 33 ans.

Cependant, l'avenir de Thomas Meunier chez les Dogues est désormais fixé : il reste pour être un élément important de l'effectif de Bruno Genesio. Thomas Meunier poursuivra donc sa carrière à Lille, où il pourra réaliser une belle saison aux côtés d'Arnaud Bodart, Nathan Ngoy et Matias Fernandez-Pardo, pour, peut-être, décrocher son billet pour la Coupe du monde 2026.